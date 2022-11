A l'issue de la confrontation entre le procureur de Mbour et les 5 gardes du corps d'Ousmane Sonko, le maître des poursuites Mamadou Diop a décidé un second retour de parquet. Ils sont poursuivis pour coups et blessures sur plusieurs personnes à la suite des affrontements entre ces gros bras et des jeunes du village de Tchiky situé dans la commune de Diass à une quarantaine de km de la capitale Dakar. Interpellés jeudi dernier au moment de l'audition de Ousmane Sonko, les 5 gardes du corps du président du parti pastef viennent de bénéficier d'un second retour de parquet.

Une décision du procureur de grande instance du tribunal de Mbour ce lundi. Ces 5 gardes du corps avaient bénéficié d'un premier retour de parquet vendredi dernier. Ces gros bras sont accusés de violence sur plusieurs personnes entraînant une incapacité de travail pour plusieurs d'entre les victimes. Tout est parti d'affrontements qui ont opposé ces partisans a une partie des populations de Tchiky dans la commune de Diass. Au passage du cortège de ousmane sonko dans le cadre de sa tournée politique dénommée " Némekou tour", des populations ont scandé le nom de la masseuse adji sarr qui l'accuse de viol. Une attitude provocatrice selon ses partisans qui ont répondu de façon violente. Il s'en est suivi des affrontements entre les préposés à la sécurité et ces jeunes du village favorables au régime en place.

Plusieurs personnes ont été blessées lors de cette bagarre et ces derniers ont fini par porter plainte contre les éléments de sécurité d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko en personne qui a réagi à ces interpellations dément formellement l'implication de ces personnes arrêtées qui selon lui ne le quittent jamais car c'est sa garde la plus rapprochée de sa sécurité. Et de là où il était , il n'entendait juste pas les bruits car étant loin du théâtre des opérations. Pour lui, il s'agit d'une volonté manifeste des autorités de faire le vide autour de sa personne en arrêtant toutes les personnes qui lui sont proches. La dernière est l'interpellation du journaliste Pape Alé Niang ce dimanche et toujours en garde à vue au commissariat central de Dakar. Le journaliste d'investigation a pris fait et cause pour l'opposant Ousmane Sonko. Ce qui lui vaut cette arrestation pour recel de documents secrets et diffusion de fausses nouvelles, pour avoir divulgué des documents de la police et des sapeurs pompiers. Une arrestation qui suscite une vague d'indignations aussi bien dans sa corporation qu'au sein de la classe politique. Au premier rang, Ousmane Sonko qui parle de bêtise étatique et une tentative de bâillonnement de toutes les voix discordantes.