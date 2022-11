Une bien triste nouvelle. Depuis quelques heures, plusieurs médias annoncent le décès de la star russe du MMA Alexander Pisarev. L'athlète s'est éteint alors qu'il n'avait que 33 ans des suites d'une "intoxication alimentaire" selon les informations distillées dans les médias internationaux. Selon les médias qui rapportent l'information, c'est le 30 Octobre dernier que le sportif a poussé son dernier souffle alors qu'il ne souffrait d'aucun mal auparavant comme l'a confié une source à l'agence de presse russe TASS.

Alexander Pisarev, la star russe du MMA n'est plus. Le sportif s'est éteint brutalement le 30 Octobre dernier après avoir consommé un fruit empoisonné à en croire certains médias qui ont publié des informations sur le sujet. Un membre de son équipe à déclaré ceci à l'agence TASS: "Alexander Pisarev est mort dans son sommeil et n'avait aucun problème de santé chronique. Selon les données préliminaires, la mort était le résultat d'une intoxication alimentaire." Il a exprimé sa tristesse après le décès du sportif.

"Mon frère, mon ami, mon étudiant ! Les mots ne peuvent exprimer l'étendue de la perte. Alexander Pisarev est la norme d'amitié, de décence et de courage d'une personne russe", affirme la source qui poursuit "tu vas nous manquer et à moi !!! Repose en paix notre frère." De son Côté, le père de l'athlète a réagi après l'annonce du décès. C'est d'ailleurs lui qui a fait la découverte du corps sans vie de la star du MMA. "J'ai regardé dans la pièce - Alexandre et sa femme dormaient", a confie Vladimirovitch, le père de la victime au média russe Pravda. "Je me suis approché et j'ai réalisé que mon fils ne respirait plus. Il y a eu des fractures des doigts après les derniers combats, mais ce n'est rien. On mange tous la même nourriture, on vit ensemble", poursuit Vladimirovitch