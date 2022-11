La firme américaine Apple pourrait devenir le nouveau propriétaire de Manchester United. La famille Glazer à la tête du club mancunien a décidé de le mettre en vente. Elle a fixé le prix à 6,7 milliards d'euros. La presse révèle que la firme se positionne pour acquérir le club. Cette mise en vente de Manchester United a été annoncée quelques heures après la résiliation du contrat de Cristiano Ronaldo.

Manchester United va changer de propriétaire. Le mythique club est mis en vente depuis l'annonce de la fin du contrat de Cristiano Ronaldo. Les Red Devils sont disposés à recevoir les propositions d'offres de rachat. Cependant, les actuels propriétaires ont fixé le prix 6,7 milliards d'euros. C'est une offre à laquelle se positionne la grande firme de téléphonie Apple selon les informations du Daily Star qui révèle qu'elle pèse 326 milliards de livres. Cela ne devrait pas poser de problème d'autant plus qu'une banque privée est prête à aider la firme dans l'investissement.

Si Apple parvenait à racheter le club, ce sera la première fois que la société investit dans le football depuis sa création par Steve Jobs. Manchester United pourrait devenir le club le plus riche au monde avec le groupe dirigé par Tim Cook. Le club le plus titré de la Premier League est dans une mauvaise spirale depuis le départ d'Alex Ferguson de la tête du staff technique. Les Reds Devils n'ont plus jamais remporté le championnat et sont devenus irréguliers en Ligue des Champions. Son rayonnement a été obstrué par l'autre de la même ville, Manchester City qui enchaîne les titres chaque année.