La pandémie du coronavirus aura eu un effet dévastateur sur le tourisme mondial. Plusieurs pays symboles du tourisme dans le monde comme la France, l’Egypte ou encore l’Inde se sont barricadées pour tenter d’endiguer la pandémie qui faisait rage. Mais depuis quelques mois déjà, la situation s’est un peu calmée et certains pays ont décidé d’ouvrir leurs portes au grand bonheur des routiers et globes trotteurs contrairement à des pays encore fermés comme la Chine. Du côté de New Dehli, les choses sont encore plus simples; le visa Inde s'obtient sur passeport ou en ligne de manière très simple car le pays a décidé de reprendre sa place dans le concert des nations touristiques.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’Inde est un véritable foyer culturel où les touristes et passionnés sont happés par la beauté de l’architecture et des trésors nationaux comme le Taj Mahal. À tel enseigne que au-delà de l’industrie cinématographique indien, Bollywood, de nombreux films étrangers y compris américains et même européens y sont tournés. De nombreux tours opérateurs y sont organisés dans la plupart des pays occidentaux, car à l’instar de l’Egypte, l’Inde fascine depuis des siècles. Culture, religion, gastronomie architecture, habitudes de vie, tout y passe du côté des touristes. Ce n’est donc pas étonnant que le pays ait décidé de rouvrir ses portes et la tendance est au visa électronique, comme ayu Vietnam. Ce pays d’Asie aussi très prisé par les touristes a décidé de faire pareil que le géant indien. Et pour cause, les paysages vietnamiens sont également parmi les plus prisés dans la région. La culture du pays, son histoire passionnante continue d’attirer les touristes occidentaux. Le pays est connu pour ses plages, ses représentations bouddhistes et ses villes animées.

De tout temps, l'Asie a toujours fasciné de par sa culture variée comme en Afrique et ses architectures sans oublier son histoire plurimillénaire pour certains pays. La reprise économique suivant la baisse des contaminations au coronavirus est donc une opportunité pour les tours opérateurs, les voyagistes mais aussi les touristes restés confinés pendant une si longue période. Les gouvernements ont compris et flairé le nouveau mais si vieux filon du tourisme en décidant de simplifier les voyages et l'obtention des visas. Bien que la situation en Ukraine ait compliqué les approvisionnements en énergie et en carburant, ce qui a causé la hausse des prix des carburants donc des voyages, les choses devraient se tasser lentement. En Afrique par exemple, plusieurs pays s'attendent aussi à une augmentation du nombre de touristes. C'est le cas notamment du Maroc qui s'attend à accueillir 26 millions de touristes d'ici 2030. «Passant en revue les principales mesures du plan d’action de l’année prochaine, la ministre a fait état de la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route pour le secteur qui vise à doubler le nombre de touristes pour atteindre 26 millions d’ici 2030» précise par exemple le journal Aujourd'hui Le Maroc.