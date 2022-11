Un réseau de faux comptes et pages sur Facebook ainsi que sur Instagram a été démantelé selon les informations rapportées par les services de Meta. Le rapport de l’entreprise de Mark Zuckerberg détaille que les différents profiles sont « associés à l’armée américaine ». Il s’agit d’un total de 39 comptes Facebook, 16 pages, deux groupes et 26 comptes Instagram qui ont été supprimés. Ils auraient pour mission principale de promouvoir l’intérêt des États-Unis dans plusieurs pays du monde. Les comptes ont été suspendus pour violation des règles de de la plateforme sur l’authenticité des informations.

Les différents comptes et pages mis en cause opéraient notamment en Afghanistan, Algérie, Iran, Irak, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie, Somalie, Syrie, Tadjikistan, Ouzbékistan, Yémen et dans beaucoup d’autres pays. Le réseau serait commandé depuis le sol américain. La manœuvre est également utilisée sur d’autres réseaux sociaux tels que que Twitter, YouTube, Telegram ou VKontakte et Odnoklassniki en Russie. « Bien que les personnes à l’origine de cette opération aient tenté de dissimuler leur identité et leur coordination, notre enquête a révélé des liens avec des individus associés à l’armée américaine », a formellement martelé le rapport.

Tout ceci vient en effet confirmer une information qui a été publiée le quotidien américain The Washington Post. Ce média indiquait notamment qu’« un audit approfondi » avait été lancé par le Pentagone. L’objectif est de connaître ou d’identifier l’unité de commandement militaire qui pilotait ce réseau d’influence. On retient que, les différents comptes gérés par cette campagne utilisaient de fausses identités et des images de profil générées par intelligence artificielle.