En Turquie, 17 personnes suspectées d'être impliquées dans l'attentat meurtrier d'Istanbul qui a fait 6 morts et des dizaines de blessés ne sont plus libre de leur mouvement d'aller et de venir. Après l'interpellation d'une cinquantaine de personnes, ce sont finalement 17 personnes qui ont été pris dans les mailles de la justice. La Turquie a annoncé ce jour l'incarcération de ces suspects. Alham Albashir, une syrienne selon les médias qui rapportent l'affaire, fait partie des personnes incarcérées après avoir reconnu les faits rapportent plusieurs médias.

Il y a quelques jours, la Turquie « rejettait » les condoléances des USA après l’attentat d’Istanbul. "Nous n'acceptons pas, nous rejetons, les condoléances de l'ambassade des Etats-Unis. Notre alliance avec un Etat qui entretient Kobané et des poches de terreur (...) doit être débattue" avait déclaré Suleyman Soylu, le ministre de l'intérieur turc, il y a quelques jours. Pour l'officiel turc, le "responsable (de cet attentat) est celui qui fournit des renseignements internes au PKK". "Il n'est pas nécessaire de discuter les pions"