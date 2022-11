Hier dimanche 13 novembre 2022, la Turquie a été endeuillée par un attentat "terroriste". C'est une artère très fréquentée de la ville d'Istanbul qui a été ciblée. L'explosion a tué six personnes et fait 81 blessés selon un bilan officiel. La police turque a mis la main sur une jeune femme suspectée d'avoir commis l'attentat. Celle-ci aurait reconnu les faits et dévoilé le nom de l'organisation qui a commandité l'opération. Il s'agit d'après la police turque du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe figurant sur la liste noire des organisations terroristes en Turquie. La jeune femme est de nationalité syrienne et aurait reçu les ordres à Kobané dans le Nord-est de la Syrie.

"Nous n'acceptons pas, nous rejetons les condoléances..."

Kobané est sous le contrôle des Forces démocratiques syriennes (FDS), composées pour la plupart des Unités de protection du peuple (YPG), . Le YPG est affilié au PKK et considéré à juste titre comme un groume terroriste par la Turquie. Ankara accuse très souvent des pays occidentaux notamment les Etats-Unis d'offrir leur protection aux YPG et aux combattants kurdes du PKK. Quand l'oncle Sam a donc présenté ses condoléances à la Turquie suite à cette explosion qualifiée "d'acte terroriste", Ankara a refusé d'accepter cette marque de compassion. "Nous n'acceptons pas, nous rejetons, les condoléances de l'ambassade des Etats-Unis. Notre alliance avec un Etat qui entretient Kobané et des poches de terreur (...) doit être débattue" a déclaré ce lundi, le ministre de l'intérieur turc Suleyman Soylu.

Le ministre est persuadé que le "responsable (de cet attentat) est celui qui fournit des renseignements internes au PKK". "Il n'est pas nécessaire de discuter les pions" a t-il ajouté. La femme accusée d'avoir posé la bombe, serait passée par le nord-est de la Syrie (Afrine) pour pénétrer clandestinement sur le sol turque. Rappelons que le PKK est aussi considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis. Outre la Turquie, elle est active en Syrie, en Iran et en Irak.