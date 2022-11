La revue Human Reproduction Update a rendu publique ce mardi une étude des experts de la reproduction sur les spermatozoïdes. Cette publication fait cas de leur diminution progressive dans le système génital de la population masculine. Après une première expérience réalisée sur quelques pays seulement et contestée, l’équipe des chercheurs a mené une autre étude en se concentrant sur d’autres continents et les résultats sont sans appel. Entre 1973 et 2018, le nombre de spermatozoïdes produit par l’appareil génital masculin a connu une nette régression.

En effet, c’est en combinant plusieurs études menées sur le sujet, que les scientifiques ont pu tirer leur conclusion. Ainsi épidémiologistes et endocrinologues en se basant sur les données, ont été en mesure d’affirmer que certains pays du monde occidental de même que l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Afrique sont concernés par cette hypothèse. Quant aux facteurs pouvant expliquer cette baisse des cellules reproductrices chez l’homme, l’équipe des chercheurs est unanime. Elle pense que l’obésité, le manque d’activité physique, l’exposition à des produits chimiques dans l’environnement de même que la pollution sont les causes probables.

La mobilité des spermatozoïdes

Informés de cette découverte, des scientifiques d’autres rangs ont salué la pertinence du travail accompli mais toutefois, ne partagent pas tous l’avis des experts de la reproduction. Ils pensent que les recherches ne prennent pas en compte la mobilité des spermatozoïdes et que les conclusions tirées uniquement sur la quantité ne suffisent pas. L’un deux, Allan Pacey, andrologue affirme dans ce sens qu’il continue de douter de la qualité des études surtout les plus anciennes. Mais il signale qu’il ne remet pas en cause les compilations des études menées.