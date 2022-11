Le président du parti Union Progressiste, le Renouveau, a rencontré récemment les responsables et militants de la formation politique. Une rencontre qui intervient à moins de deux mois des élections législatives de 2023. Il a justement été question de ce scrutin et de la manière dont le parti doit l'aborder. Ce qu'il faut dire aux électeurs. L'offre à leur présenter. "La question est de savoir ce que nous allons dire aux électeurs. La question est de savoir l'offre que nous allons porter, en quoi nous sommes différents des autres. En quoi les électeurs vont nous préférer aux autres. La question est aussi de savoir comment nous allons porter cette offre-là. Il est important qu'ensemble nous examinions premièrement le contenu de l'offre et deuxièmement la manière de porter cette offre" a déclaré Joseph Djogbénou.

Le préalable c'est "nous-mêmes"

Le président du parti Union Progressiste, le Renouveau pense que pour convaincre l'électeur, il faut que les responsables et militants du parti s'interrogent sur leur propre personne. "Ce qu'il y a à considérer en premier lieu, c'est nous-mêmes. C'est la manière dont nous nous regardons nous-mêmes. C'est la manière dont nous convergeons entre nous-mêmes, nous sommes solidaires, et convaincus nous-mêmes de ce que parmi les meilleurs du parti nous sommes les meilleurs" a déclaré Joseph Djogbénou. En somme, le préalable c'est "nous-mêmes".

Allumer "l'enthousiasme"

L'ancien président de la Cour constitutionnelle va ensuite inviter ses vis-à-vis à tuer en eux-mêmes "l'indifférence" et allumer "l'enthousiasme". Rappelons qu'aux dernières élections législatives, l'ex Union Progressiste a raflé la majorité des sièges au parlement. Mais à l'époque, elle n'avait que pour seul adversaire le Bloc Républicain. Aujourd'hui la donne a changé. L'Up, devenu, Up, le Renouveau aura à affronter d'autres partis de la mouvance présidentielle à l'instar du Moele-Bénin et de l'Udbn, mais aussi l'opposition représentée par Les Démocrates, la FCBE et le MPL.