Les statuts de la Fédération béninoise de football (Fbf) ont connu ce samedi 29 octobre 2022 à Porto-Novo lors de l’Assemblée générale extraordinaire des modifications au niveau de certains de ses articles. La Fédération béninoise de football (Fbf) a tenu le samedi 29 octobre 2022 à Porto-Novo l’Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise football (FBF). Cette assemblée générale extraordinaire porte sur la révision de certains articles des statuts de la Fbf et du montant de la cotisation annuelle de ses membres.

Faisant le point de ce qui a été décidé au cours de ses assises lors d’un point de presse, le vice- président de la Fbf, Francis Koto Gbian a déclaré qu'il s'agit généralement de points spécifiques dont on discute au cours des congrès extraordinaires. C’est pour cela qu’à ce niveau, le congrès s’est consacré exclusivement à des propositions de modification des statuts. Ces propositions de modifications des statuts, selon lui, ont été pêle-mêle. Mais il a précisé que ce qu’il faut retenir que les participants à ce congrès extraordinaire ont modifié certains articles de manière à augmenter le nombre de femmes dans la participation des Assemblées Générales .

Francis Koto Gbian a rappelé qu'au début, l’Assemblée Générale est constituée de 76 délégués et que cette fois-ci, le nombre de délégués est passé à 82, ceci pour la simple raison qu’on désignait une femme par 2 départements. Mais maintenant à travers ce congrès extraordinaire, il a été décidé que chaque département doit désormais désigner une femme représentante du football féminin. C’est ce qui a conduit à porter le nombre de délégués de 76 à 82.

Pour le vice-président de la Fbf, c’est déjà important pour le football parce que généralement les femmes sont sous représentées et avec cette modification, il y aura plus de visage féminin lors des assemblées générales. Dans ses propos, Francis Koto Gbian a fait savoir que grâce au Coronavirus, le système de réunion par vidéoconférence est devenu une règle désormais. Le comité exécutif de la Fbf se réunissait de temps en temps par vidéoconférence mais qu’il n’y a pas un texte qui permettait à la Fédération de valider ses décisions lors de ces vidéos conférences.

Pour lui, c’est désormais chose réglée à travers ce congrès. Le comité exécutif peut donc se réunir et délibérer valablement même si c’est à distance. De plus, il a indiqué que le comité exécutif a senti que de plus en plus des crises naissent entre les joueurs et les clubs. C’est le cas du club de Béké FC où les joueurs et entraîneur ont porté plainte contre les dirigeants de ce club devant la FIFA. Lors du congrès de N’dali, la Fédération a pris la résolution de régler ces crises d’abord au niveau de l’instance faitière du football béninois. Toutes les résolutions soumises à l’appréciation des participants ont été votées à l’unanimité. L’ancien président de la Fbf Anjorin Moucharafou est désormais président d’honneur à la fédération béninoise de football depuis l’Assemblée Générale. A travers cette assemblée, d’autres personnalités du football béninois ont été nommées ambassadeur du football béninois.