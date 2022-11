Le samedi 20 novembre 2021 le ministre de la décentralisation Raphaël Akotègnon informait par message radio les maires de sa décision de suspendre toutes les opérations liées aux fonciers dans les communes. Presque un an un plus tard, c'est à dire, le 17 novembre 2022, l'autorité a décidé de lever cette mesure via un message radio. C'est du moins ce que rapporte le journal Le Matinal. Raphaël Akotègnon invite les "maires et secrétaires exécutifs à prendre les dispositions requises en relation avec les services techniques compétents du ministère du cadre de vie et du développement durable aux fins d'élaborer les schémas directeurs d'aménagement communaux et les plans directeurs d'urbanisme pour les zones agglomérées des communes".

Des recommandations du comité interministériel

Les autorités communales doivent faire le point desdits travaux au ministre de la décentralisation. Il faut dire que l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement communaux et les plans directeurs d'urbanisme sont des recommandations du comité interministériel chargé de l'assainissement et de l'achèvement des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain. Rappelons que le 24 juin 2020, lors du conseil des ministres, le gouvernement avait décidé de suspendre la cession du patrimoine foncier dans les communes. Il a adopté à l'occasion un décret fixant la durée de la suspension à 6 mois. Ce décret intervenait après des missions de vérification diligentées en vue de l'appréciation de la gestion faite du foncier dans les communes, précisément les réserves administratives.

De graves dysfonctionnements

Les missions ont révélé dans leur rapport de graves dysfonctionnements dans les opérations de lotissement. Les ministres concernés par le dossier ont ainsi été instruits pour entre autres, faire l'inventaire des réserves administratives existantes sur toute l'étendue du territoire national aux fins d'empêcher leur morcellement et leur cession, et suspendre également la cession par les mairies de toute parcelle du domaine privé de la commune. La question du foncier se pose dans plusieurs communes du Bénin notamment à Abomey-Calavi. Des procès ont déjà eu lieu pour bradage de plusieurs hectares de terre. On se rappelle encore de l'affaire 39 ha qui a envoyé derrière les barreaux l'ancien maire de cette commune Georges Bada. Celui-ci a réussi à s'évader de prison.