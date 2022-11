Invité de l'émission "Diagonale" de la webtv Binews, le président du Front des Organisations nationales contre la corruption (FONAC) a parlé des travaux qui se sont déroulés entre l'Anip, les partis politiques et les organisations de la société civile dans le cadre de l'audit de la Liste électorale. Acteur important desdits travaux , l'ancien président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption (ANLC) fait savoir qu'il n'y avait que 7 partis présents à ces assises. On enregistrait la présence de l'Union Progressiste, le Renouveau, le Bloc Républicain, la FCBE, le MPL, le NFN, le GSR et Les Démocrates. L'UDBN de Claudine Prudencio et Moele-Bénin de Jacques Ayadji n'étaient pas présents selon M Elias.

"Moele-Bénin et l'UDBN n'ont participé à aucune des séances que nous avons tenu" dans le cadre de l'audit, a réitéré le président du Fonac. Au cours des travaux, il a été constaté qu'une personne décédée figurait sur la liste électorale. "Il y avait un protocole que nous avons retenu. Le protocole retient que nous devons avoir des questions repères... A toutes ces questions, il n'y a pas eu de réponses positives. On a pas pu les faire jusqu'à la clôture. La seule chose que nous avons pu vérifier, on a testé le nom' d'une personne, pour dire regarder dans la machine, on a retrouvé cette personne sur la liste électorale, mais cette personne est décédée" a déclaré Jean-Baptiste Elias. Pour lui, "il y a plusieurs personnes décédées qui sont sur la liste. il n'y a pas de doute là-dessus".

"Je n'ai jamais dit que la liste est crédible et fiable"

Il fait également observer que plusieurs personnes ont été inscrites dans le fichier du Ravip sur la base de témoignages. Il y en a eu "2 millions 797 mille 218 personnes" selon le président du Fonac. Pour lui, il y a malheureusement de faux témoignages partout dans le monde. Donc "on a pas des éléments pour apprécier si oui ou non ils sont béninois ou pas" relève M Elias. En dépit de toutes ces remarques, le président du Fonac pense que la Liste électorale est "acceptable". "Moi-même j'ai dit que la liste est acceptable, mais je n'ai jamais dit que la liste est crédible et fiable" a clairement fait savoir le président du Fonac. Pour lui, il faudra aller à ces élections législatives avec cette Lei parce que c'est la seule que nous avons. L'homme informe cependant que des recommandations ont été faites. Elles sont au nombre de 9.