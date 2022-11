Beyoncé et Rihanna font partie des artistes musiciennes les plus influentes de l'industrie du showbiz international. Elles ont chacune contribué à révolutionner l'industrie de la musique avec des titres qui sont entrés dans les annales. Les deux femmes sont également des femmes d'affaires à succès qui au fil des années ont réalisé des investissements productifs dans divers domaines, notamment celui de la mode et de la lingerie. Rihanna avec sa marque de lingerie Savage X Fenty s'est positionné comme un mastodonte du secteur.

En 2021, la valeur de la marque s’élevait à un milliard de dollars. La sublime superstar originaire de la Barbade n'éprouve aucun mal à attirer les investisseurs pour le plein déploiement de sa marque de lingerie. Le puissant groupe français LVMH est spécialement partenaire de Savage X Fenty, ce qui montre clairement que Rihanna gravite désormais dans les plus hautes sphères du business mondial. Sa collègue Beyoncé, qui gère de nombreuses affaires avec son époux Jay-Z possède aussi des actifs très lucratifs. Après avoir marqué de leur empreinte l'industrie de la musique, les deux jeunes femmes construisent leurs voies dans le domaine du business.

Pour le prochain évènement de Savage X Fenty, Rihanna a émis le souhait de voir Beyoncé défilé pour sa marque de lingerie. Selon l’interprète de Diamond, Queen B possède un "corps incroyable" et elle serait parfaite pour le prochain défilé de Savage X Fenty. "Beyoncé a un corps incroyable. Ça surpasserait tout pour moi" a laissé entendre Rihanna. L'ex-compagne de Chris Brown a fait forte sensation lors de son dernier show de mode avec des créations inoubliables et la présence de personnalités distingués. Le message est lancé il ne reste plus que la réponse de Beyoncé.