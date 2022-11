Depuis sa création en 2009 par le mystérieux Satoshi Nakamoto, le Bitcoin est devenu incontournable en matière de cryptomonnaie. En effet, cette monnaie virtuelle reste la plus valeureuse d’entre toutes actuellement. Il faut cependant noter qu’investir dans ce jeton numérique n’a pas que des avantages. Selon les chiffres de la Banque des règlements internationaux (BRI), entre 73% et 81% des acheteurs du Bitcoin ont perdu de l’argent. Faut-il encore avoir confiance en cette cryptomonnaie ? Les investisseurs devraient-ils s’inquiéter de la fluctuation du marché actuel ? Décryptage !

Petit historique pour commencer

Dévoilé en 2009, le Bitcoin n’a cessé d’évoluer au cours de ces dernières années pour devenir à présent la plus grande cryptomonnaie du marché. A l’époque, la valeur de cette monnaie virtuelle s’estimait à 0,001 dollar américain. Ce montant a pu être établi en estimant le coût d’électricité qu’il a fallu pour en créer une unité par ordinateur. Au fil du temps, le jeton numérique a continué son évolution jusqu’au fameux « Bitcoin Pizza Day », le 22 mai 2010. Cette date marque un grand tournant pour cet élément virtuel qui n’était pas encore utilisé pour acheter un bien réel. En effet, avec 10 000 bitcoins, le développeur américain Laszlo Hanyecz s’est offert deux pizzas.

La même année, vers le 12 décembre, le créateur de cette première cryptomonnaie, Satoshi Nakamoto, avait disparu des radars. A noter que sa véritable identité reste encore un véritable mystère à présent. Il existe d’ailleurs plusieurs théories qui entourent ce fameux personnage et la personne qui est réellement derrière ce pseudonyme. En février 2011, la valeur du bitcoin atteint enfin celle du dollar, puis de l’euro quelques jours après. Durant la même année, l’affaire WikiLeaks a permis à la monnaie virtuelle de se faire connaître au monde. Pour rappel, cette ONG était poursuivie par l’Etat américain et a dû recourir au bitcoin pour recevoir des dons.

En 2013, la crise chypriote a lancé le jeton numérique dans une autre sphère. Les épargnants locaux ont converti leurs euros en bitcoins afin d’éviter les problèmes de taxation des banques. Cela a entrainé l’explosion de la valeur de cette monnaie virtuelle qui a dépassé les 1 000 dollars avant de redescendre. Il faut toutefois attendre l’année 2017 pour voir le Bitcoin pousser considérablement son cours. Cela s’explique notamment par son entrée en tant que produits financiers traitable en bourse comme l’or ou le pétrole. Le 17 décembre 2017, la valeur de la monnaie a pu ainsi atteindre 19 891 dollars avant de s’effondrer à nouveau.

Le trading en ligne, incontournable pour investir dans le Bitcoin

Bien que le cours du Bitcoin ait connu plusieurs controverses, cette monnaie virtuelle reste encore la plus valeureuse au monde. Cela explique pourquoi de nombreux investisseurs et particuliers tentent à tout prix d’en acquérir. Certains l’utilisent pour épargner leur argent en profitant de ses fluctuations, d’autres, en revanche, misent sur sa volatilité. Aujourd’hui, il existe différentes manières de gagner du Bitcoin facilement. Le moyen le plus efficace reste évidemment d’en acheter sur une plateforme de trading en ligne. Il s’agit d’un site d’un courtier ou d’un broker en ligne qui permet aux utilisateurs d’investir sur différents produits financiers. Cela peut être des matières premières, des cryptos ou des devises.

Devenir un bon trader n’est toutefois pas destiné à tout le monde. Cela requiert de nombreuses qualités et plusieurs précautions à prendre en compte. Voilà la raison pour laquelle il convient de se renseigner sur cette activité avant de se lancer. Il existe plusieurs guides et tutoriels en trading en ligne disponibles sur internet dans cette perspective. Voici quelques notions à prendre en compte pour investir dans le Bitcoin :

Le concept de la technologie blockchain ;

Le principe de la volatilité des cryptomonnaies ;

Le momentum de l’analyse technique ;

La tendance à court et à long terme ;

Les divergences des flux ;

Les différents actifs financiers disponibles (Forex, indices, devises, etc.) ;

Etc.

Cela ne suffit malheureusement pas à identifier une bonne plateforme de trading en ligne. Celle-ci peut s’adresser à des utilisateurs appliquant le day trading ou à des investisseurs nécessitant des fonctionnalités plus spécifiques. Le choix de cet outil dépend ainsi entièrement des besoins et des objectifs de chaque trader.

Quant au choix du broker, différents points sont à prendre en compte. La première chose à faire est évidemment de vérifier la fiabilité du courtier. Il en est de même des conditions de dépôt et de retrait du courtier. D’ailleurs, certaines marques ne sont pas toujours disponibles dans le pays de l’utilisateur.

Des pertes considérables pour les investisseurs du Bitcoin

Contrairement aux idées reçues, le Bitcoin ne fait pas que des heureux d’après une étude de la Banque des règlements internationaux (BRI). Compte tenu de la valeur de cette monnaie virtuelle, beaucoup de personnes pensent qu’investir dans cette cryptomonnaie est une bonne idée. La réalité ne semble toutefois pas être du même avis.

D’après les chiffres du BRI, environ trois-quarts des investisseurs ayant misés sur le Bitcoin ont perdu de l’argent. Cette estimation provient d’une statistique effectuée dans 95 pays sur les données des investissements entre 2015 et 2022. Cela concerne pratiquement tous les profils d’acheteurs de cette cryptomonnaie.

Selon ce rapport, le cours de ce jeton numérique est passé de 250 dollars en 2015 à 68 000 dollars en novembre 2021. A noter que le nombre d’utilisateurs du Bitcoin durant cette même année a atteint les 32,5 millions d’après l’étude. Depuis ce dernier pic, la valeur de la cryptomonnaie pourtant n’a cessé de chuter frôlant ainsi son plafond de 2017 actuellement.

Cela coïncide parfaitement avec la chute de la plateforme FTX, fondée par Samuel Bankman-Fried. C’est d’ailleurs cette raison qui a principalement causé cette nouvelle crise du Bitcoin de 2022. Cette monnaie virtuelle est à présent à 65% de moins que sa valeur en début d’année. Cela supprime ainsi les gains enregistrés de ces deux dernières années.

Les révélations de la Banque des règlements internationaux montrent aussi que les petits investisseurs sont les plus touchés par cette crise. Ces profils correspondent aux utilisateurs ayant moins de 1 000 bitcoins dans leurs portefeuilles électroniques. Ces derniers ont souvent tendance à acheter plus de jetons numériques durant les phases de hausse.

Ce n’est toutefois pas le cas des gros investisseurs qui ont enregistré des bénéfices durant ces phases selon le rapport. D’après la BRI, ces comptes gérant plus de 100 000 bitcoins ont plutôt eu l’habitude de vendre leurs cryptomonnaies à ces moments. Cela traduit bien les risques et les opportunités du système pour les investisseurs.

Un mal pour un bien ?

La plupart des investisseurs et des acteurs de ce secteur sont particulièrement touchés par cette situation à présent. Pour certains spécialistes, en revanche, cette crise semble néanmoins avoir ses bons côtés. D’après eux, le déclin du Bitcoin et la faillite de FTX évoquent bien les dangers des investissements volatils. Pour trouver des informations sur cette affaire, il est possible de visiter ce site.

Actuellement, une enquête est déjà en cours pour vérifier les véritables raisons de la faillite de la plateforme FTX. Pour rappel, celle-ci était encore évaluée à 32 milliards d’euros en début d’année. La police des Bahamas, siège de l’entreprise, tente ainsi de savoir si des intentions criminelles ont été derrière cet incident.