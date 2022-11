Le président du Faso, Ibrahim Traoré, après avoir formé son gouvernement dit de "combat" a enclenché un certain nombre de mécanismes pour remettre le Burkina Faso sur les rails. Pour l'épauler dans sa tâche, le capitaine Traoré a choisi Appolinaire Kyelem de Tambela comme Premier ministre. Ce dernier, connu pour être un homme de rigueur qui prône les valeurs du sankarisme a ainsi constitué un gouvernement de 23 membres pour relever les énormes défis auxquels le pays est confronté. Le duo Traoré - de Tambela vient de connaître sa première mini-crise. En effet, Donatien Nagalo, le ministre du Commerce a démissionné de ses fonctions de ministre du Commerce.

Nagalo emporté par les contestations des acteurs du monde des affaires

Après l'annonce de la formation du gouvernement il ya quelques semaines, des voix s'étaient fait entendre pour réclamer la démission de monsieur Donatien Nagalo. Plusieurs syndicats de commerçants burkinabè reprochaient au sieur Nagalo des faits d'escroquerie et de fraudes.

Face à cette contestation au sein du monde des commerçants, le Premier ministre Kyelem de Tambela avait pris la décision de diligenter une enquête pour s'assurer de la probité de son ministre du Commerce. Les enquêtes montreront par la suite que tous les membres du gouvernement n'avaient rien à se reprocher. Les commerçants ne l'ont pas entendu de cette oreille et ils ont intensifié les manifestations, réclamant la démission du ministre Nagalo.

Face à la contestation qui ne faisait que s'accentuer dans un contexte déjà très instable pour le pays, le ministre du Commerce du gouvernement de Tambela s'est résolu à démissionner. Au cours d'une conférence de presse, Donatien Nagalo s'est exprimé sur sa démission et a appelé l'ensemble des acteurs du monde du commerce à l'unité et à la cohésion. Il livrera ces propos : "En âme et conscience, je reconnais être un citoyen burkinabè honnête et intègre, dévoué et engagé pour contribuer à l'édifice de notre nation commune (...) C'est pourquoi, j'ai jugé utile de renoncer à ma fonction pour donner au gouvernement du Premier ministre toute les chances de travailler dans un climat serein et apaisé". Le capitaine Ibrahim Traoré fait face à la première démission d'un membre de son gouvernement et son Premier ministre devra trouver dans les plus brefs délais le remplaçant de Nagalo.