Entre la Corée du Nord et son voisin la Corée du Sud ce n'est pas le grand amour. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis plusieurs années, une tension règne dans la péninsule et les deux nations s'envoient des piques régulièrement. Séoul qui peut compter sur le soutien des USA s'oppose au programme nucléaire de Pyongyang qui justifie ses activité s comme une mesure de protection et de dissuasion des ennemis de sa nation. Ce jeudi, Kim Yo-jong, la sœur du leader nord coréen a donné de la voix en s'attaquant violemment à Séoul selon le rapport de plusieurs médias.

La sœur du leader coréen donne une nouvelle fois de la voix. Kim Yo-jong, la sœur de leader coréen Kim Jong-Un qui s'exprime très rarement s'en est pris violemment à la Corée du Sud qu'elle a qualifié de "larbin" des USA après l'annonce de nouvelles sanctions contre les autorités nord coréennes. «Cet acte dégoûtant montre clairement que le groupe sud-coréen est un chien fidèle et un larbin des Etats-Unis», a lancé Kim Yo-jong dans un communiqué. «Je me demande quelles ''sanctions'' le groupe sud-coréen, qui n'est rien de plus qu'un chien sauvage courant derrière un os jeté par les Etats-Unis, impose impudemment» à la Corée du Nord, poursuit la soeur de Kim Jong-Un, qui ajoute : «Quel spectacle !».

Ce n'est pas la première fois que la sœur du leader nord coréen s'en prend à Séoul. En Août de l'année dernière, la sœur de Kim Jong Un critiquait l’attitude « perfide » de Séoul. « Les dangereux exercices de guerre menés par les États-Unis et la Corée du Sud au mépris de nos avertissements répétés les exposeront sûrement à une menace plus grave pour leur sécurité », avait déclaré Kim Yo Jong dans un communiqué en Août de l'année 2021. Elle a profité de l'occasion pour réitérer son « vif regret à propos du traitement perfide des autorités sud-coréennes ».