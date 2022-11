L'Iran accuse Israël d'avoir assassiné un colonel iranien à Damas. Davoud Jafaria été tué ce lundi 21 novembre par une bombe artisanale. Il était l'un des colonels des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de Téhéran. L'attaque n'a pas été revendiquée jusque-là mais en Iran, on tient Israël pour responsable de cette attaque. Pendant ce temps en Syrie, les autorités n'ont toujours pas confirmé la mort du colonel iranien. La mort du colonel iranien Davoud Jafaria est-elle sur le point de créer une nouvelle escalade entre l'Iran et Israël?

L'officier gardien de la révolution a été tué avec son garde du corps dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur véhicule. Téhéran attribue cette attaque à Israël, son ennemi depuis de nombreuses années. Les Gardiens de la révolution l'ont confirmé dans un communiqué relayé par le média Tasnim. « Le colonel Davoud Jafari, un des conseillers iraniens en Syrie et membre de la force aérospatiale des Gardiens, a été tué par les associés du régime sioniste (Israël) avec une bombe artisanale en bordure de route près de Damas ». Si la mort du colonel n'a pas été annoncée par les autorités syriennes, une ONG indépendante l'a confirmée en précisant que l'attentat s’est produit près de Sayyida Zeinab, un quartier de Damas.

L'Iran et Israël sont à couteaux tirés depuis plusieurs années pour le contrôle de la région. La tension entre les deux pays s'est accrue ces derniers jours lorsque l'Iran a annoncé avoir développé un drone spécial capable de frapper Israël. Les autorités militaires iraniennes ont fait la confidence en septembre dernier qu'elles ont pour objectif de raser Tel-Aviv et Haïfa, deux grandes villes israélienne. Israël est allié aux États-Unis et à l'Europe alors que l’Iran est un soutien ferme à la Syrie.