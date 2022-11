L'ex-président guinéen Alpha Condé est poursuivi par la justice pour au moins cinq chefs d'accusation. Il est accusé avec 187 cadres dont plusieurs de ses ministres de corruption, enrichissement illicite, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité. L'exilé est cité avec son ancien premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et des ministres phares Mohamed Diané et Mamady Camara le dernier président de l'Assemblée Nationale. Le nouveau leader du pays Mamadi Doumbouya fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille.

Il avait justifié son coup d'État par le fait que la mal gouvernance et la corruption gangrènent la Guinée. C'est tout logiquement que la justice s'est mise à la traque des dignitaires de l'ancien régime pour des faits présumés de mal gouvernance. Alpha Condé est donc rattrapé par ses 10 années de gouvernance. La justice a coché son nom et 188 cadres dans plusieurs chefs d'accusation. Il s'agit d'une quarantaine de ministres, des directeurs généraux de sociétés, des députés et des conseillers sous son son régime. Ils sont poursuivis pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité.

La nouvelle a été rendue publique par le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright. Il a dressé une liste de 188 noms transmis aux procureurs généraux. Ces derniers vont enquêter sur les faits dont ils sont accusés en fouillant dans leurs comptes. Certains parmi les accusés sont déjà emprisonnés et d'autres ont leurs avoirs gelés. Des noms connus comme l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et l'ancien président de l'Assemblée Nationale sont dans la liste. Alpha Condé était déjà dans le viseur de la justice depuis mai 2022 où il est accusé d'assassinats, d'actes de torture, d'enlèvements et de viols.