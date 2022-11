A l’issue d’une évaluation réalisée par l’agence Ecofin, la plus grande entreprise du milliardaire Aliko Dangote connaît une régression sur la bourse locale. C’est du moins ce que révèlent les données de la valorisation boursière qui ont nettement baissé par rapport à celles de MTN Nigéria à la tête du classement soit 9,12 milliards de dollars contre 8,4 milliards de dollars. Ainsi donc, comme c’était le cas jusque-là, la société de l’homme d’affaire nigérian n’est plus alors la seule qui détient plus la forte valeur ajoutée.

Mais qu’est-ce qui pourrait bien expliquer cette baisse de capitaux chez Dangote? L’agence Ecofin démontre que le chiffre d’affaire de MTN Nigéria a connu une augmentation de 12,1% dans la période précédente. En revanche chez Dangote Cement, c’était le contraire puisque sa valeur a baissé de 21,25%. Selon les analyses, MTN Nigéria a pris le dessus ces quatre derniers trimestres avec ses revenus estimés à 4,4 milliards de dollars. Le groupe réalise ainsi un bénéfice de 807 millions de dollars grâce à ses performances opérationnelles.

Chute de ventes et de bénéfices

Pour sa part, Dangote Cement se positionne derrière MTN à cause de sa chute au niveau des ventes qu’il a réalisé et également au niveau de ses bénéfices. Espérons que tout n’est pas perdu pour cette grosse société et qu’elle va revoir sa stratégie pour redresser son chiffre d’affaire. Tout compte fait, pour le moment, MTN occupe la première place et détient d’ailleurs le meilleur profil de rentabilité selon les études réalisées par les experts de l’économie boursière.