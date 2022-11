C'est une triste nouvelle pour les fans du rap nigérian. D'après plusieurs médias nigérians, le rappeur Dablixx Osha est décédé brutalement ce 7 novembre. Pour l'heure aucune sortie officielle sur son décès ni sur les raisons de ce drame. Mais sa famille a confirmé via une story sur son compte Instagram son décès. De son vrai nom Oniyide Azeez, le rappeur était un spécialiste de la musique trap. Il avait marqué les esprits en sortant un morceau qui parlait de son décès, affirmant dans les paroles que sa propre mère avait des rêves étranges sur le futur drame. L'annonce de son décès a donc sans hésitation poussé les fans à s'interroger sur ces paroles qui paraissent si prophétiques.

En tout deux morceaux parlaient de son décès. «Gone & Dead» (Parti et mort), sorti il y a moins de 3 mois et «Pray We Live Long» (priez que nous vivions longtemps) dans lequel il affirmait que sa mère rêvait de sa mort. Selon les rapports, l'artiste s'était plaint de maux d'estomac le 7 novembre 2022, et il a ensuite été transporté d'urgence dans un hôpital où il est malheureusement décédé. Cette information n'a toutefois pas été confirmée, ni par la famille, ni par ses représentants. «Nous, la famille de Dablixx, aimerions remercier tous ceux qui nous ont tendu la main. Il est dans un meilleur endroit maintenant. Nous espérons que le public nous laissera le pleurer en privé et pacifiquement. Il est aimé pour toujours» pouvait-on lire en story sur son compte Instagram il y a quelques heures