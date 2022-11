Des composés organiques ont été retrouvés sur la planète Mars grâce au robot persévérance de la Nasa. Ce dernier a prélevé des échantillons de roches retrouvées sur la planète qui ont été soumises à des analyses. Les chercheurs ont publié les résultats de ces analyses qui leur permettent d'émettre des hypothèses d'une possibilité de vie sur la planète rouge. Il s’agit de nouvelles découvertes qui ne font qu’accumuler la thèse d’une possibilité de vie sur Mars.

La planète Mars est la plus explorée de toutes les autres depuis quelques années. Les chercheurs examinent la possibilité d’une vie sur cette planète. Ainsi une expédition de l'agence spatiale la Nasa est initiée pour en avoir les preuves et en préparer les conditions. Dans une cette expédition, les chercheurs ont analysé des échantillons de roches collectionnées par le robot persévérance. Ainsi sur les échantillons, les chercheurs ont détecté la présence de molécules d’eau et de composés organiques. Ils ont publié les résultats de leur analyse en expliquant que ces roches montrent que de la lave et de l’eau ont fusionné à plusieurs reprises. Selon leur explication, ce sont des éléments dont la présence favorise la vie dans un milieu.

L'expédition sur Mars, a permis aux chercheurs d'émettre des hypothèses qu'il y a eu peut-être de la vie sur cette planète. L’an dernier, le robot de la Nasa a détecté des roches qui ont révélé des traces d’éléments d’eau. Ces traces analysées renseignent sur le passé de Mars, ce qui donne l’espoir de trouver également des traces de vie organique. Cependant, les certitudes ne sont pas élevées et les chercheurs demandent plus de patience. Une autre expédition est actuellement en préparation et les échantillons seront ramenés sur terre d'ici 2030.