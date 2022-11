Plus de 22 milliards d’euros. C’est du moins le montant qui sera alloué en 2023 à la défense en Algérie. Il s’agit d’un budget qui aura connu une nette augmentation par rapport à celui de 2022 qui est de 1.300 milliards. Selon le projet de loi de finances adopté mardi par l’Assemblée populaire nationale, la défense sera ainsi le premier premier poste budgétaire devant les finances. Le domaine des finances est crédité de 21 milliards de dollars.

« La hausse des prix des hydrocarbures contribue à renforcer la reprise de l’économie algérienne suite au choc de la pandémie. Les recettes exceptionnelles provenant des hydrocarbures ont atténué les pressions sur les finances publiques et extérieures », a noté une délégation du Fonds monétaire international (FMI). Cette augmentation est ainsi liée à cette performance des recettes des hydrocarbures. Les députés de la chambre basse du Parlement ont donné leur accord à ce texte ce mardi dans un contexte où les relations entre Alger et Rabat sont assez décadentes. Les deux pays ont rompu leur relation diplomatique il y a plus d’un an.

Tension entre rabat et Alger

La principale cause de cette rupture est notamment liée aux désaccords sur le territoire disputé du Sahara occidental. Le Maroc s’est également rapproché de l’État Hébreux qui n’est pas en de bons termes avec Alger. Récemment, les deux pays ont semblé tenter un rapprochement. Le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita est arrivé samedi 29 octobre à Alger pour préparer le sommet de la Ligue arabe qui a eu lieu dans la capitale algérienne mardi 1er novembre. Une rencontre entre les deux chefs d’état a d’ailleurs échoué.