Une équipe de chercheurs français vient de faire une incroyable découverte. L'équipe menée par le Professeur Jean-Michel Claverie de l'Université Aix-Marseille a redonné vie à une dizaine de virus qui était emprisonné dans le sol congelé (Pergélisol) de la Sibérie. L'âge de ces 13 virus est très avancé, mais il ressort que le plus vieux date de 48.500 ans. L'équipe de scientifique a classé ces virus dans la catégorie "Virus zombies". Selon le Professeur Jean-Michel Claverie, il est fort probable qu'il s'agisse du plus vieux virus jamais découvert.

Des virus âgés de 30.000 ans avaient déjà été découverts en 2014 et 2015 suite à des prélèvements qui ont eu lieu encore en Sibérie. Les 13 virus qui captent actuellement l'attention des chercheurs appartiennent à cinq groupes d'organismes. Des recherches poussées ont permis de mettre en avant l'incroyable capacité de ces virus à rester infectieux après plusieurs millénaires d'emprisonnement dans le Pergélisol.

Cela a été constaté lorsque les chercheurs ont introduit les virus zombies dans une culture de micro-organismes vivants. Ces découvertes constituent une alerte pour toute l'humanité quant à la nécessité de mener un combat de tous les instants contre le réchauffement climatique.

En effet, de nombreux rapports ont indiqué que le Pergélisol fond à une grande vitesse aux quatre coins du globe et cela a pour conséquence de libérer dans l'environnement des substances et des micro-organismes probablement pathogènes. Diverses études ont montré que le pergélisol renferme des virus endormis depuis la préhistoire et s'il venait à être libéré à cause de la fonte des glaces, le monde sera certainement confronté à de nouvelles formes de pathologies.