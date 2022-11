En Australie, des scientifiques ont découvert dans les fonds marins des espaces de poissons assez étranges et surtout inhabituels. La découverte de ces animaux aquatiques ont été faite suite de l’expédition du navire de recherches RV Investigator. Il est exploité par la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation(CSIRO) australienne. Le navire a ramené en effet une panoplie de poissons dans une gamme très inhabituelle.

On retient que ces animaux vivent depuis des années dans des eaux à cinq kilomètres de profondeur. Comme poissons assez particulier, il y a le « poisson trépied ». Cet animal se présente en réalité avec des nageoires inférieures si longues avec leurs pointes épaisses qu'elles lui permettent de se tenir dans les fonds marins comme s'il était sur des échasses. Les chercheurs ont été épatés par une nouvelle espèce avec une anguille aveugle.

"Poissons-lézards"

« Ces poissons ont des yeux vraiment réduits [...] ils ressemblent à de petites dépressions dorées dans la peau. Ils ont une peau très lâche, flasque et gélatineuse et ils sont incroyablement rares », a confié Dianne Bray, directrice principale des collections des musées de l'État australien du Victoria. Dans la catégorie des poissons qui font peur, les scientifiques ont classé « poissons-lézards à hautes nageoires ». Ils sont identifiés comme des prédateurs voraces et hermaphrodites avec de longues dents. Il y a également poisson-vipère de Sloane. « Parfois, nous obtenons des nodules de manganèse géants, des poissons et des invertébrés mélangés là-dedans, [...] nous n'avons qu'un tout petit filet, donc il y a beaucoup plus d'animaux qui vivent là-bas que nous ne collecterons pas. », notent les scientifiques.