Les momies égyptiennes ne finiront pas de nous livrer tous leurs secrets. Plusieurs scientifiques consacrent leurs vies à étudier les momies pour dénicher des informations sur la glorieuse civilisation égyptienne. Grâce à la technologie 2D et 3D, deux spécialistes médico-légaux viennent de reconstituer le visage d'une momie morte il y a plus de 2000 ans. Cette prouesse s'inscrit dans le cadre du projet polonais Warsaw Mummy Project Human.

Ce projet vise à donner un visage aux personnes momifiées et de montrer au grand public à quoi ressemblait ces individus au cours de leur vie. Ce travail permet de lever certains mythes qui entourent les momies et de rapprocher un peu plus ces ancêtres de la génération actuelle. L'idée est de mettre en avant une autre réalité, loin de l'image des momies qu'on retrouve dans les films, les livres ou jeux vidéos.

C'est ainsi qu'un visage a été donné à la momie qui a quitté ce monde il y a deux millénaires maintenant. "Les techniques modernes nous ont permis de réaliser une autopsie virtuelle de la momie. Bien qu'il ne puisse pas être considéré comme un portrait exact, le crâne, comme d'autres parties anatomiques, est unique et montre un ensemble de formes et de proportions qui apparaîtront partiellement dans le visage final" ont déclaré l'équipe des chercheurs du projet Warsaw Mummy Project Human. Ces travaux hors norme ont permis de reconstituer l'identité de la momie.

Il s'agit d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui était en grossesse. Il est fort probable qu'elle soit morte d'un cancer selon les informations délivrées par les chercheurs. Le fœtus qu'elle abritait avait un âge compris entre 26 et 30 semaines. Les photos de la modélisation du visage de la momie sont tout simplement impressionnantes et montre le travail d'orfèvre réalisé par l'équipe du Warsaw Mummy Project Human. À noter que la momie est conservée dans un sarcophage et exposée depuis 1917 au Musée national de Varsovie.