Elon Musk, l’homme le plus riche du monde a toujours l’appétit vorace. Après ses investissements dans les voitures intelligentes, le tourisme spatial, l’intelligence artificielle, le milliardaire pourrait intégrer l’industrie des smartphones. Sur Twitter, Musk n'a pas écarté la possibilité de mettre sur le marché un produit qui va concurrencer valablement les smartphones Apple et Android. Le boss de Tesla et de Space X est une personnalité unique en son genre qui aime tordre le cou à la monotonie et au politiquement correct.

Après avoir racheté le réseau social Twitter, le milliardaire a rétabli les comptes de nombreux utilisateurs qui avaient été bannis de la plateforme. Le plus célèbre des bannis est sans aucun doute l’ancien président américain Donald Trump. Suite au rétablissement du compte du magnat de l’immobilier, l’homme qui pèse 191 milliards de dollars a envoyé des signaux à Trump pour l’inciter à tweeter. Le natif de Pretoria est un virtuose de la communication. Et c’est en se basant sur ce talent qu’il a émis la forte possibilité de lancer son propre smartphone au cas où Twitter va quitter les magasins d’applications d’Apple et de Google. En homme d’affaires avisé, Musk souhaite avoir sa part du gâteau au niveau des commissions prélevées par Apple Store et le Google Play Store pour héberger Twitter.

En effet, les deux géants prélèvent 30 % de commissions sur tous les achats et cela n’est pas du goût du patron de Twitter. Le milliardaire de 51 ans a pour objectif de faire passer la monétisation de Twitter à un autre niveau et en lançant son propre smartphone il engrangera l’ensemble des bénéfices. Ce projet vise aussi à mettre en place un plan de riposte pour faire face à un éventuel bannissement de l’App Store et du Google Play Store.