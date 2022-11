L’humoriste Kathy Griffin est suspendue de Twitter depuis ce dimanche 06 novembre 2022 pour s’être moquée d’Elon Musk, le nouveau propriétaire du réseau social. Elle a vu son compte désactivé après avoir changé son nom en Elon Musk sur le réseau social et appelé à voter pour le parti Démocrate à l’élection de mi-mandat de ce mardi. Elle est néanmoins revenue sur le réseau par le biais du compte de sa défunte mère pour réclamer la réactivation de son compte.

Kathy Griffin est connue pour ses déclarations polémiques. Elle n’y a pas manqué ces derniers jours. L’humoriste américaine s’est attaquée violemment à l’ancien président Donald Trump sur Twitter. Et pour aller plus loin, elle a changé son nom sur le compte en Elon Musk et sa photo de profil par celle-ci du nouveau patron de Twitter. Sous cette nouvelle identité, elle a appelé ses followers à voter pour les candidats du parti démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis qui auront lieu ce mardi. Ensuite, elle leur a demandé de quitter Twitter pour rejoindre Mastodon. « Après beaucoup de discussions très animées avec les femelles présentes dans ma vie, j'ai décidé que voter démocrate était la chose à faire (ces femelles sont aussi sexy, à propos) », a-t-elle écrit sur le compte. C’est suite à cette publication de l’humoriste que son compte a été désactivé.

Elon Musk explique la suspension de Kathy Griffin par la nouvelle règle mise en place sur le réseau social. Le nouveau propriétaire de Twitter a déclaré qu’ « À l'avenir, les comptes Twitter qui se font passer pour quelqu'un d'autre, sans spécifier clairement 'parodie' seront suspendus de façon permenentes ». Et ajoute que « tout changement de nom causera une perte temporaire de la coche bleue ». Mais Kathy Griffin revient à la charge toujours sur Twitter. Elle a utilisé le compte de sa défunte mère Maggie Griffin pour répondre à Elon Musk. « Je suis de retour d'entre les morts pour vous dire de libérer Kathy », a-t-elle lancé.