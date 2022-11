Avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien, plusieurs nations occidentales ont pris des mesures drastiques pour renforcer leur sécurité intérieure. Tout récemment en Suède, les autorités ont mis aux arrêts deux frères qui sont soupçonnés d'avoir livré des informations confidentielles à la Russie. Les deux frères, à savoir Peyman Kia et Payam Kia, de nationalité suédoise, mais d'origine iranienne, furent interpellés respectivement en septembre et novembre 2021 pour des faits d’espionnage au profit d'une puissance étrangère, à l'occurrence la Russie. Peyman (42 ans) et Payam (35 ans) clament leur innocence.

Le frère aîné a occupé des postes stratégiques au sein de l'organigramme su renseignement suédois et il lui est reproché d'avoir accédé à des informations ultra-confidentielles. La justice suédoise estime que les deux hommes ont livré des informations sensibles à la Russie et à son département militaire de 2011 à 2021. La date du jugement des frères Kia n'a pas encore été fixé, mais il encourt la prison à perpétuité pour espionnage aggravé.