Une enquête est en cours pour arrêter un homme suspecté de viol. Actuellement en cavale, ce dernier, un SDF, aurait mis tout en œuvre pour avoir sa victime près de lui avant de l’agresser. Il s’agit d’Isabelle, 34 ans qui a été repérée par le suspect en question qui l’a suivi dans un hôpital pour pouvoir commettre son forfait. Réveillée en sursaut par la douleur et semi-consciente, la patiente hospitalisée a pu alerter son entourage quand elle a constaté qu’un homme se tenait sur elle et la violait. Une double peine pèse contre l’agresseur parce qu’en plus du viol, la patiente a déposé une plainte pour mise en danger de la vie d’autrui.

Selon les médias RMC et Le Parisien qui ont donné l’information, Isabelle était dans un bar quand elle a fait un malaise. Mais entre temps, elle avait déjà été aperçue par son agresseur qui selon des témoins, ne l’a pas lâchée de vue toute la soirée. Ainsi, il a donc attendu que la patiente soit conduite à l’hôpital et dans l’unité des urgences à cause de son état. A son tour, il a fait semblant de simuler un faux coma éthylique dans le but d’être admis dans le même service que sa victime et dans le même couloir. Et tout s’est passé comme il l’avait planifié. Pendant que les agents hospitaliers ne se doutaient de rien, il s’est donc introduit furtivement dans la salle où la jeune femme recevait des soins pour la violer.

Un SDF chassé

L’homme suspecté était en pleine action quand il a été surpris par sa victime à moitié éveillée. Paniquée, la victime a crié au secours et l’agresseur a dû stopper son acte puis s’est hâté de se retirer des lieux par peur d’être attrapé. L’agresseur est maintenant la cible principale du parquet de Paris pour une enquête en cours et est aussi accusé d’avoir mis en danger la vie d’autrui. Précisons que l’homme en question était déjà dans le collimateur de la justice puisque chassé du territoire français pour deux motifs différents.