Un terrible drame a eu lieu ce samedi 12 novembre à Cannet-des-Maures dans le département du Var. En effet, une jeune fille a été percutée mortellement par un TGV alors qu'elle était sur sa trottinette. Les pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux du drame, mais malheureusement, ils ne feront que constater le décès de l'enfant. Selon des sources sur place, la fille est morte sur le coup. Les TGV sont des engins qui roulent à très grande vitesse et lorsque ce genre d'accident survient, les dégâts sont considérables et les chances de survie pour les accidentés sont très faibles. Pour le moment, l'origine de cet accident mortel reste encore à déterminer.

Dans un communiqué, les sapeurs-pompiers ont livré ceci : "Pour une raison à déterminer, une jeune fille avec une trottinette a été percutée par un TGV (sens Toulon Nice) sur la voie ferrée". Pour plus de prudence, les soldats du feu et la SNCF ont décidé de suspendre dans les deux sens l'ensemble du trafic ferroviaire au niveau de l'axe situé entre Toulon et Nice. Rappelons que la SNCF a réalisé d'importants investissements ces dernières années pour renforcer la sécurité au niveau de ces lignes. Malheureusement, cela ne suffit pas et des collisions mortelles avec des trains continuent de survenir un peu partout en France.