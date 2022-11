La justice française va se pencher sur un cas de viol sur mineur. Ce dernier a été commis par un prêtre. Selon les informations de la presse française, la victime est un jeune garçon âgé de 15 ans, qui est entré en contact avec ce dernier sur l’application de rencontres, Grindr. Suite à l’intervention des forces de l’ordre, le prêtre a reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en assurant que le rapport sexuel était consenti. D’après le bureau du procureur de Paris, il a été emprisonné et mis en examen le dimanche 06 novembre 2022. Le parquet a par la suite souligné que la mise en examen concerne des chefs de viol aggravé par l'administration d'une substance nuisible à l'insu de la victime, de provocation de mineur à l'usage de stupéfiants, de mise en danger d'autrui et d'usage illicite de produits stupéfiants.

Il lui a fait consommer plusieurs drogues

Toutefois, le prêtre a confié ne pas avoir connaissance de l’âge du jeune homme. Les faits en question se sont déroulés de la nuit du 03 au 04 novembre 2022. A en croire les informations de la presse, ce dernier a accusé le prêtre de l’avoir violé. Selon lui, il lui a fait consommer plusieurs drogues. Une source proche du dossier a indiqué que le prêtre aurait donné à l’adolescent du GBL et MDMA. C’est donc le GBL qui aurait rendu malade le garçon, qui s’était par la suite endormi. L’adolescent a décrit des pratiques violentes. Pour sortir de la situation, il a appelé ses amies qui l’ont localisé avec le gps.

Pour rappel, l’emprisonnement du prêtre intervient plus d’un an après des accusations de viol commis par un autre prêtre en Italie. Alors pensionnaire du préséminiaire Saint-Pie X, une résidence pour enfants et adolescents se trouvant dans la cité du Vatican, Gabriele Martinelli aurait abusé d’un de ses camarades. Celui-ci connu sous les initiales L. G a porté plainte contre le prêtre qui avait eu droit à un procès. Devant le tribunal du Vatican où il comparaissait, Gabriele Martinelli n’avait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés. « Ces accusations sont infondées (…) En parlant d’agressions, on a voulu me viser, mais on voulait viser surtout le préséminaire » Saint-Pie X, avait-il déclaré.