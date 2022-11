Le célèbre chanteur nigérian de renommée internationale Burna Boy n’en finit pas de remporter les distinctions. En effet, l’artiste âgé de 31 ans a été nominé dans deux catégories pour la cérémonie des Grammy Awards 2023. C’était hier mardi 15 novembre 2022, que la National Academy of Recording Arts and Science a révélé l’information pour la 65e édition de la cérémonie. Burna Boy a donc été nominé pour l’album de musique mondiale et pour la meilleure performance musicale mondiale. Cette dernière concerne son titre Last Last et la nomination pour l’album de musique mondiale a été remportée pour Love Damini.

En 2021, Burna Boy avait perdu face à Angélique Kidjo

Notons que dans la catégorie meilleur album de musique mondiale, le chanteur nigérian a affronté d’autres célèbres artistes tels que : Ibrahim Malouf, Jules Buckley ou encore la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Concernant la catégorie Meilleure performance musique mondiale, il a affronté plusieurs artistes parmi lesquels figure l’artiste ougandais Eddy Kenzo. Pour rappel, l’année dernière, Burna Boy avait perdu face à Angélique Kidjo. La chanteuse n’avait pas vu d’un bon œil les critiques visant le Nigérian. L’auteur de l’opus « African Giant » avait souvent été attaqué à cause de sa personnalité.

Pour la diva de la musique béninoise, il faut certes être humble mais pas discret. « C’est la façon de faire, car il sait de quoi il parle. Quand vous avez du talent, oui, vous devez avoir de l’humilité, mais cela ne veut pas dire que vous allez raser les murs » avait-elle déclaré sur Smooth FM Lagos, invitant les pourfendeurs de l’artiste nigérian à le laisser tranquille. « C’est mon garçon ! Laissez-le faire ses affaires. Si vous ne l’aimez pas, désolé pour vous…Vous laissez mon garçon tranquille » a-t-elle déclaré, estimant qu’on ne devrait pas s’en prendre à un artiste talentueux qui pointe du doigt les vrais problèmes.