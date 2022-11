Plusieurs mois après le démarrage de la guerre en Ukraine, le sujet continue de faire la Une des médias internationaux. Chaque jour qui passe, des personnalités se prononcent ou des faits liés à la guerre sont rapportés par les médias internationaux. Récemment c'est l'ancien premier ministre britannique qui s'est prononcé sur le sujet. Boris Johnson puisque c'est de lui qu'il s'agit a accordé une interview à CNN Portugal. Interview au cours de laquelle l'ancien responsable européen a évoqué les positions divergentes dans le rang de ses alliés occidentaux.

Boris Johnson se prononce une nouvelle fois sur la guerre en Ukraine. C'est au cours d'une interview à CNN Portugal que l'ancien premier ministre britannique s'est prononcé sur les positions divergentes au sein même du rang de ses alliés occidentaux sur le dossier ukrainien. Boris Johnson a révélé lundi dernier que les alliés occidentaux avaient des positions divergente sur le sujet. "Cette chose a été un énorme choc … nous pouvions voir les groupes tactiques du bataillon russe se rassembler, mais différents pays avaient des perspectives très différentes", a déclaré Johnson à CNN Portugal.

Puis l'ancien responsable européen a évoqué le cas précis de l'Allemagne qui souhaitait au départ à l'en croire une victoire russe et il a affirmé qu'il ne pouvait pas s'aligner sur cette idée. "Le point de vue allemand était à un moment donné que si cela devait arriver, ce qui serait un désastre, alors il serait préférable que tout se termine rapidement et que l'Ukraine se replie", a déclaré Johnson qui a évoqué "toutes sortes de raisons économiques valables" pour cette approche. "Je ne pouvais pas supporter cela, je pensais que c'était une façon désastreuse de voir les choses. Mais je peux comprendre pourquoi ils ont pensé et ressenti comme ils l'ont fait », a ajouté M Johnson.