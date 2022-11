Le très célèbre influenceur nigérian Ramon Abbas connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Hushpuppi a été condamné à une peine de 11ans de prison. La sentence a été prononcée par le tribunal de district central des États-Unis en Californie pour fraude et blanchiment d'argent. Le mis en cause a été mis aux arrêts en 2020 à Dubaï. Il aurait escroqué plusieurs personnes dans des pays tels que les États-Unis, le Qatar, le Royaume-Uni et bien d’autres.

Il plaide coupable

Suite à son arrestation, il a été extradé aux États-Unis où il est accusé de fraude, de blanchiment d'argent, de multiples chefs d'accusation de piratage, d'usurpation d'identité, d'escroquerie, de fraude bancaire. Devant la justice, l’accusé n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés. On retient tout de même qu’après la sentence prononcée par la justice américaine, il passera neuf ans en prison. Aux États-Unis, il avait déjà passé deux ans en détention. Rappelons qu’il y a quelques mois, des médias avaient annoncé qu’il avait trouvé une entente avec les autorités américaines.

Bon comportement...?