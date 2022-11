Au Bénin, des partis politiques risquent de se voir écarter de la course aux législatives de janvier 2023 faute de quitus fiscal. Il s'agit notamment de la formation politique Les Démocrates. Selon des sources concordantes, certains candidats de ce parti d'opposition n'ont pas encore obtenu ce précieux sésame. Les diplomates accrédités au Bénin ne restent pas indifférents à cette réalité. Ils en ont parlé le vendredi 11 novembre dernier avec le ministre des affaires étrangères Aurélien Agbénonci. C'est à l'occasion d'un rendez-vous d'échanges entre Agbénonci et le corps diplomatique. Le ministre béninois a été clair avec ses vis-à-vis: "le gouvernement veut des élections inclusives". Mais il ne va pas pour cela exempter les hommes politiques du paiement de leurs impôts parce que ceux-ci seraient des opposants..

"Aucune manœuvre du gouvernement n'empêchera qui que ce soit de participer aux élections"

« Dans ce pays, on ne pourra pas, parce qu’on n’est pas du même avis que le gouvernement dire qu’il doit avoir une dérogation par rapport aux impôts » a déclaré Aurélien Agbénonci. Il est convaincu qu'un citoyen qui veut faire la politique doit se mettre en règle vis-à-vis du fisc. Ce sont ces impôts payés par le contribuable qui permettent au Bénin de mettre en place des "processus transparents" , estime le chef de la diplomatie béninoise. "Le Bénin est devenu un Etat qui vous respecte et qui se respecte, a envie de vous plaire par rapport à la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et des processus transparents. Et dans ces processus transparents il y a la nécessité d'être en règle vis-à-vis du fisc. Il faut payer ses impôts" explique le ministre des affaires étrangères aux ambassadeurs.

Il assure qu'aucune "manœuvre du gouvernement n'empêchera qui que ce soit de participer aux élections". Les Démocrates ne sont pas de cet avis. La Commission électorale nationale autonome (Céna) doit donner dans les prochaines heures, les noms des partis homologués pour prendre part au scrutin du 08 janvier prochain. Si Les Démocrates ne parvenaient pas à valider leur candidature, cela pourrait faire encore couler beaucoup d'encre et de salive au pays de Patrice Talon.