L’on ne finira jamais de le déplorer. Parakou, 3ème plus importante ville du Bénin, 3ème commune à statut particulier, cité des Koburu, dans cette ville portant chef-lieu de département, le manque de toilettes publiques déroute plus d’un visiteur qui s’interroge sur l’existence, en plein 21ème siècle sans le minimum d’infrastructure socio communautaire. Pour satisfaire ses besoins dans la ville de Parakou, il n’y a qu’une seule solution : céder au "manque de pudeur", au nez et la barbe des éléments des forces de sécurité, eux aussi contraints au même exercice.

A quand parviendra la 3ème commune à statut particulier du pays à ce pan de modernisme ? Seules les autorités municipales auront droit aux chapitres pour y apporter la réponse. Aussi bien usagers des grandes voies, des places et autres de se retrouver souvent dans la triste obligation de faire leurs besoins naturels in visu en déclinant légèrement le visage pour « vider le trop–plein » physiologique.

Parfois en se collant au long des murs, sur les terres pleins, pour les hommes. Davantage plus difficile pour les femmes, elles se doivent de se voiler la face ou descendre dans des caniveaux, pour assumer les mêmes « obligations urinaires. ».Cette regrettable réalité n’a pas manqué de distraire les populations lorsqu’une décision gouvernementale par, le biais du ministère de cadre de vie évoque les sanctions ou condamnation que pourrait encourir tout contrevenant à la loi qui fait interdiction formelle d’uriner ou de déféquer sur les lieux publics. L’on se demandait tout simplement si l’autorité centrale n’aurait-t-elle pas mis « la charrue devant les bœufs »

Mais, au constat, l’on ne pourrait qu’évoquer la disparition des quelques toilettes publiques, qui naguère, permettaient aux populations de certains quartiers et des marchés de se soulager moyennant le paiement de quelques francs. Celles encore présentes à quelques encablures du marché Arzèkè, place ancien « autogare » de Tchatchou ou, place « Tabéra » ou marché de Zongo ou autres sont loin de combler les attentes des populations .Très loin même ! Seules alternatives, se rabattre sur les toilettes des écoles primaires publiques sans clôture.

Salut donc les fréquentations nocturnes de ces lieux de savoir qui malheureusement, par endroits, se transforment en des nids d’insécurité, au grand dam des veilleurs nocturnes de ces établissements, qui sont contraints d’effectuer du « surtravail ». Le comble, c’est que ce sont les innocents écoliers qui doivent procéder en plein jour au nettoyage de ce que, sans vergogne, leurs parents auraient mis, toute une nuit entière à lourdement et honteusement déposer aux abords des toilettes scolaires ou même sur les cours de récréation.