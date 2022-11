La romancière américaine MacKenzie Scott vient d’accomplir une œuvre de charité à l’endroit d’une école de Colombus ainsi qu’à des organisations à but non lucratif. Alors que ce lieu de savoir rencontre des difficultés pour faire face aux dépenses d’inscription et de transport, la romancière américaine a décidé d’apporter sa contribution pour soutenir à sa façon les lycéens. Elle a donc fait don de 2,5 millions de dollars à l’école secondaire de l’Ohio spécialisée dans la technologie, la science, l’ingénierie ainsi que les mathématiques.

Selon le responsable de Metro Early College Middle, Meka Pace, cette école peut coûter chère à cause de son programme en faveur des lycéens. Ainsi, la contribution financière de MacKenzie vient à point nommé pour couvrir ses dépenses d’inscription de 84% des lycéens aux cours universitaire qui s’élèvent à 350.000 dollars. L’autorité universitaire pense d’ailleurs qu’avec l’argent offert par MacKenzie, plus d’apprenants vont pouvoir exceller dans leurs études.

Un don attendu

Pour ce qu’il en ait du transport, ce don est aussi le bienvenu pour faciliter le déplacement des lycéens de l’école à leurs différents lieux de stage locaux puis ensuite y revenir. Meka pace avoue qu’il n’a pas été du tout facile de faire face au transport les années antérieures. Mais maintenant, grâce à la femme philanthropique, cela ne devrait plus constituer une difficulté. Il faut dire que l’école universitaire de l’Ohio n’est pas la seule bénéficiaire. La donatrice a aussi pensé aux organisations à but non lucratif. Colombus Urban League est l’une d’elle qui a reçu 6,5 millions de dollars.