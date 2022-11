En 2018, quand l'équipe de France remportait la Coupe du Monde, Karim Benzema n'était pas présent dans le groupe des Bleus. En 2022, le Ballon d'or faisait partie de l'effectif de Didier Deschamps, mais malheureusement, une blessure à la reprise de l'entraînement collectif , a mis un terme à son rêve de jouer cette prestigieuse compétition qui se déroule du côté du Qatar. Quelques jours, après son départ de Doha, une rumeur née en Espagne, a vite laissé croire que le ballon d'or 2022.pouvait faire son retour dans le groupe des Bleus. En effet, c'est un journaliste de Onda Madrid qui a affirmé que Benzéma était pratiquement remis à 100% de sa blessure et devrait s'entraîner avec ses coéquipiers du Real Madrid dès le 1er décembre 2022.

"Je vous laisse ça, si vous voulez en parler, débattre, imaginer "

Le sélectionneur de l'équipe de France a refusé de commenter cette information. "Je vous laisse ça, si vous voulez en parler, débattre, imaginer. je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien" a déclaré Didier Deschamps. Pour lui, ces "choses" n'occupent pas son esprit. Tout le monde est au courant de situation du joueur du Real Madrid. "J'ai échangé avec Karim après son départ , vous savez sa situation et les délais pour qu'il se rétablisse. Je ne sais pas où vous voulez aller avec votre question. Je m'occupe de 24 joueurs qui sont là même si Kimpembé est venu et que j'ai échangé avec Paul Pogba ou d'autres anciens "a clairement fait savoir M Deschamps.

En clair, le champion du monde 1998, ne s'interroge pas sur un retour ou non de Karim Benzema au Qatar. On apprend même que le Ballon d'or 2022 est sur l'île de La Réunion depuis ce mardi matin pour y passer quelques jours de vacances. Une semaine plus exactement. Rappelons que l'attaquant du Real Madrid n'a pas un palmarès vierge en Coupe du Monde. Il y était en 2014. KB9 a joué 5 matchs, marqué 3 buts dont un sur penalty et délivré 2 passes décisives. Les Bleus, n'avaient pas fait une bonne compétition, battus par l'Allemagne en quart de finale.