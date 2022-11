Les jumeaux Davy et Davis Aligbè ont présenté leur spectacle intitulé ''Houénou-xo des phénomènes k'art Blikodjo'' à Abomey-Calavi le samedi 19 novembre 2022. L'espace Mayton de Zogbadjè a servi de cadre à cet événement. L'idée de la réalisation du spectacle ''Houénou-xo des phénomènes k'art Blikodjo'' a été émise par les jumeaux Davy et Davis Aligbè dans le but de donner une éducation culturelle à tous les peuples, quant à ces êtres ''extraordinaires'' pour un changement de perception, afin qu'ils ne soient plus victimes de stigmatisation ou des préjugés négatifs.

‹‹Nous sommes des mystères de Dieu. Nous devons remercier l'Éternel parce que déjà qu'il n'est pas facile de mettre un enfant au monde, aller à l'accouchement et donner la vie à deux enfants ou plus est une grâce inestimable. Que la population arrête de nous stigmatiser, de nous voir comme des fétiches, des phénomènes. Tout ce que nous faisons ne dépend pas de nous. C'est la force qui est en nous qui nous donne ce charisme et toutes ces grâces. Nous sommes des êtres à respecter tout simplement ››, ont déclaré d'une même voix Davy et Davis Aligbè. ‹‹ Les jumeaux étaient venus me voir pour me parler de leur idée. Je les ai aidés à mettre en valeur cette idée. On leur donnait des bribes à chaque fois et ils s'en sont bien servis pour le texte. Nous les avons aidés à y mettre de l'originalité pour amener les gens à aimer mettre au monde des jumeaux ››, a expliqué le metteur en scène.

Invité, le docteur Florent Hessou a suivi ce spectacle avec beaucoup d'admiration. Il trouve que cette réalisation mérite d'être présentée au monde entier. ‹‹ Le spectacle est très beau. C'est inclassable dans la qualité des acteurs et actrices, dans le casting, la scénographie, l'occupation scénique, le sérieux du spectacle. Le Bénin seul ne mérite pas de voir ce spectacle ››, a-t-il déclaré. Selon le directeur adjoint de cabinet du ministère de la culture, Jacques Aguia Daho, représentant le professeur Dodji Amouzouvi, ce spectacle a été présenté par les acteurs qu'il faut car, il n'y a que les jumeaux qui peuvent bien parler d'eux-mêmes.

Il a avoué avoir reçu beaucoup de leçons grâce à cette présentation. Aucun des invités de cet événement n'a pu cacher son émerveillement. Aimé Sagbo a confié que ce spectacle qui est une histoire de leçon lui a permis d'avoir un autre regard sur les jumeaux. ‹‹ Les jumeaux ont reçu de Dieu une personnalité un peu différente de nous autres. Ils sont une bénédiction mais, ils peuvent apporter de malédiction quand ils ne sont pas valorisés. Il faut qu'on les aime tel que Dieu les a créé ››, a affirmé Emmanuel Acakpo.

Avant la présentation de ce spectacle par les acteurs Davy et Davis Aligbè, Paulette Vidégla et Marie-Rose Djagba, les invités ont eu droit à quelques prestations d'artistes béninois tels que les jumeaux Zig-zag, Sèho et Alokè. Les jeunes femmes du groupe Tcha Ako, n'ont pas privé les participants à cet événement de leur danse. Ce spectacle a été parrainé par Juste Christian Kassouin, Aurore Bocovo Adéogoun et le Laboratoire d'Analyses et de Recherche Religion Espace et Développement (LARRED) du professeur Dodji Amouzouvi.