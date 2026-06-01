Bénin : Le FNDA et LuxDev renforcent COMUBA pour booster le financement agricole

Un grand pas a été franchi pour moderniser le monde rural béninois. Le Fonds National de Développement Agricole (FNDA), soutenu financièrement par l’agence LuxDev, a remis un important lot d’équipements à l’Institution de Microfinance COMUBA. La cérémonie a eu lieu vendredi dernier au siège de l’institution à Cocotomey.

Ce don a pour but de construire un système financier agricole plus inclusif, digitalisé et résilient. Les équipements reçus par la COMUBA sont composés de tablettes numériques pour collecter des données plus rapidement et de manière fiable auprès des producteurs, des ordinateurs portables pour ouvrir de nouvelles agences rurales à N’Dali, Bassila et Guéné, des motos de terrain pour faciliter les déplacements des agents de crédit dans les zones difficiles d’accès, des serveurs, routeurs et switchs Cisco pour sécuriser et interconnecter le réseau et du mobilier de bureau pour améliorer l’accueil des usagers, le tout pour un coût d’environ 32 millions de FCFA.

Face aux défis d’accès à des services financiers adaptés, le gouvernement béninois met en place des mécanismes innovants. Cette initiative s’inscrit dans le programme FIINOV (Finance Inclusive et Innovante), qui dispose d’un budget global de 270 390 200 FCFA de la Coopération luxembourgeoise pour renforcer le secteur financier (APSFD, APBEF, banques).

« Le projet de la COMUBA reçoit une subvention de 32 142 000 FCFA destinée à renforcer ses capacités institutionnelles et opérationnelles », a précisé Abdou Djalill Djibril, représentant du directeur général du Fnda. Rondo Zomahoun, représentant de LuxDev, a réaffirmé son engagement à aider les institutions à mieux servir les agriculteurs. Un soutien salué par le représentant des bénéficiaires, Josué Sèkloka : « Cette remise arrive à point nommé. Elle permettra d’améliorer nos résultats pour une agriculture béninoise innovante et performante. »