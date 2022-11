Ce n'est plus un secret. Depuis plusieurs mois, la Corée du Nord a multiplié les essais de missiles provoquant la colère et l'indignation chez son voisin la Corée du sud qui bénéficie du soutien sans faille de Washington. Récemment, le pays dirigé par Kim Jong-Un a procédé à l'essai d'un missile baptisé le «missile monstre» par plusieurs analystes. Un essai qui s'est soldé par un succès dont le numéro un nord coréen n'hésite pas à se vanter. Hier dimanche, l'homme fort de Pyongyang s'est une nouvelle fois félicité des progrès réalisés par son pays dans le domaine militaire et a affirmé souhaiter que son pays ait «la plus puissante force stratégique du monde».

Kim Jong-Un ne tarit pas d'éloge devant les progrès réalisés par son pays dans le domaine militaire. Ces derniers mois la Corée du Nord a multiplié les essais de missiles qui ont été un succès pour la plupart du temps. Une situation qui a réjoui le numéro un nord coréen qui s'est affiché récemment avec sa fille (pour la première fois) et son épouse. Dans un discours hier, Kim Jong-Un s'est félicité des avancés de son pays et a dit une nouvelle fois pourquoi il est important que son pays dispose de l'arme nucléaire.

A en croire le dirigeant nord coréen, le but visé par le développement d'une force nucléaire est de «protéger de manière fiable la dignité et la souveraineté de l'État et du peuple». Pour lui, il s 'agit de «la plus grande et de la plus importante cause révolutionnaire, et son objectif ultime est de posséder la force stratégique la plus puissante du monde, la force absolue sans précédent dans le siècle». Kim Jong-Un a également affirmé que les responsables, les militaires et les scientifiques qui ont participé au programme de mise au point du «missile monstre», le Hwasong-17 qu'il présente comme «l'arme stratégique la plus forte du monde», ont contribué au «but de construire la plus forte armée du monde».