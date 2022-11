La Chine et les États-Unis se livrent une bataille sans merci pour étendre leurs sphères d'influence partout dans le monde. Au cours du mandat de Donald Trump, les relations entre les deux superpuissances mondiales se sont fortement tendues. L'on se rappelle l'incroyable guerre commerciale que se sont livrés Pékin et Washington avant l'avènement de la covid-19. Cette guerre commerciale avait tenu en haleine le monde entier avec la crainte d'une baisse de performance de l'économie internationale. La rivalité entre les deux pays est très forte dans tous les domaines, notamment sur le plan militaire et géostratégique.

Selon un récent rapport du Pentagone, Pékin a averti les États-Unis de ne pas interférer dans ses relations avec l'Inde. Les autorités chinoises prennent donc les devants pour empêcher une éventuelle ingérence des USA dans un processus de négociation avec New Delhi. Ces derniers temps, des tensions frontalières ont été constatées entre la Chine et l'Inde. Pékin craint que cette situation n'incite l'Inde à se rapprocher des USA. Le pentagone affirme que l'empire du milieu a déployé d'importants moyens au niveau de la frontière avec l'Inde avec spécifiquement la construction de diverses infrastructures.

En 2020, des incidents avaient été enregistrés au niveau de la frontière sino-indienne avec des affrontements entre les forces armées des deux pays. Ces affrontements ont découlé sur des morts dans chaque camp. Depuis lors, les relations entre les deux pays ont pris du plomb dans l'aile. Pour résoudre ces deux différends, les deux pays se sont à plusieurs reprises retrouvées autour d'une table de négociation, mais le climat reste toujours instable.