Goût d’inachevé, frustration, trahison, surprise… la liste UP le renouveau a donné le vertige à beaucoup de personnes. Au sein du parti comme qu’en dehors, beaucoup se demandent à quelle logique répond cette liste qui n’a fait que confirmer la vieille garde du parti. Diantre ! Qu’est-ce qui a pu se passer à l’UP le renouveau pour que les responsables du parti produisent une telle liste ? Est-ce pour punir l’impatience à peine cachée de multitude de militants euphoriques à l’idée de devenir députés ?

Ou un manque de confiance aux jeunes et aux nouveaux ? Est-ce enfin une confiance renouvelée à la grande majorité de ces députés de la 8è législature pour service rendu à la rupture et à son chef ? A la lecture de cette liste, beaucoup, à l’interne, ont affirmé sans barguigner que cette liste était un aveu d’échec du nouveau président Joseph Djogbénou qui avait pourtant donné l’impression d’apporter de la nouveauté et de la fraîcheur à ce parti qui semblait somnoler tout le temps. Dans les médias sociaux la fronde est perceptible et certains n’hésitent pas à menacer de partir ou de punir le parti par leurs votes.

Le retour presque intégral des anciens députés

Le premier principe de cette liste c’est qu’elle a maintenu les députés sortants du parti. A l’exception d’Hyppolite Hazoumè, presque tous les députés du parti sont candidats soit en qualité de titulaire ou de suppléant. A ce niveau, le parti a semblé opter pour la stabilité du parti en ne bougeant pas trop ses pions. Ce principe de stabilité et d’inamovibilité des responsables politiques très prisé par le chef de l’Etat a donc contaminé ce parti.

Les grandes surprises

Autant l’éviction des jeunes de la liste a surpris, autant celui de certains faucons ont également surpris. Personne n’arrive à comprendre pourquoi le ministre Valentin Aditi Houdé n’a pas été retenu sur la liste. Pourtant à son adhésion à l’UP le renouveau, beaucoup d’analystes ont péroré sur son poids politique et l’apport considérable qu’il apportera à l’UP le renouveau dans la 6è circonscription électorale où il demeure le leader politique le plus populaire. La surprise aussi c’est l’arrivée de Victor Topanou. L’universitaire qui avait tenté une carrière dans la politique par le passé sans grand succès se voit ainsi propulsé avec une première place qui lui garantit presque sa place de député. On l’attendait à un poste de nomination à la Cour Suprême, Cour des comptes ou autres mais c’est à l’Assemblée Nationale que va atterrir celui-ci après son soutien au dialogue politique organisé par le chef de l’Etat en février 2019.

La promotion de la transhumance

Alors qu’il a donné l’impression de sacrifier le militantisme de plusieurs centaines de jeunes, le parti a curieusement encouragé deux transhumants. Il s’agit du ministre Jean Michel Abimbola parti récemment du BR et de Clément Kouchadé, élu conseiller communal FCBE lors des dernières élections communales et qui, visiblement, n’a abandonné cette famille politique que lors du mercato politique en cours au Bénin depuis quelques mois déjà.

Houngbédji, la fin d’un faucon

N’ayant pas pu garder jusqu’à son dernier souffle et léguer l’héritage... Lire la suite dans le journal PDF