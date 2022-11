Depuis le mois de Février, la Russie a lancé une offensive en Ukraine qui se poursuit presque neuf mois après le démarrage. Ces dernières semaines le ton est monté et certains observateurs craignent une escalade pouvant conduire à l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine. Pas besoin de préciser que si elle était utilisée en Ukraine, l'arme nucléaire va créer de nombreux dégâts. C'est dans ce contexte que plusieurs médias dont le DailyMail ont annoncé que les USA et la Russie envisage de reprendre les pourparlers sur la réduction des armes nucléaires.

L'information fait le tour des médias depuis quelques heures. Les Etats-Unis et la Russie envisagent de reprendre les discussions au sujet de l'épineux problème de la réduction des armes nucléaires (New START) alors que la guerre en Ukraine qui fait de nombreux morts dans les deux camps se poursuit près de neuf mois après son démarrage. Les discussions sont au point mort depuis un bon moment et le démarrage de l'offensive russe n'a pas vraiment arrangé les choses. En août dernier, la Russie a gelé les inspections américaines de ses arsenaux nucléaires. La Russie a justifié cette décision par le fait que les sanctions occidentales ont entravé des visites similaires des observateurs russes des installations américaines.

Il faut préciser que le nouveau traité START limite chaque pays à un maximum de 700 missiles et bombardiers, 1 550 ogives nucléaires déployés, et prévoit de vastes inspections pour vérifier la conformité sur site. Selon la presse, la reprise des discussions pourraient intervenir dans les prochaines semaines et pourraient se tenir au Moyen-Orient vu que la Suisse n'est plus considéré comme un terrain neutre par la Russie à en croire les confidences de plusieurs sources au journal russe Kommersant.