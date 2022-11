La langue anglaise prend de la place dans la société algérienne. Elle se retrouve désormais sur les billets de la banque. Une décision qui n’est pas acceptée par certains leaders en France. Les critiques vont bon train depuis la sortie officielle du nouveau billet. Dans les commentaires sur le sujet, Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise, s’est clairement attaqué au président français Emmanuel Macron, qu’il accuse d’avoir échoué dans sa mission envers l'Algérie. L’Algérie, fait désormais plus de place à la langue anglaise, et même au détriment de la langue française, un peu comme le Rwanda il y a quelques années.

Une politique qui est d’ailleurs déjà entrée en pratique, car au lieu de commencer par apprendre l’anglais à partir du collège, les apprenants l’apprennent désormais à partir de cette année scolaire l’anglais dès la troisième année du primaire. Et la politique d’insertion de la langue anglaise ne se limite pas seulement au niveau du système éducatif, mais aussi au niveau du système financier. En effet, le mardi 1er novembre dernier, la Banque Algérienne a émis de nouveaux billets avec du texte en anglais.

Cette annonce a immédiatement attiré l’attention du chef de file de La France Insoumise, Luc Mélenchon qui a rapidement reproché cette nouvelle émancipation algérienne au président Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Sur son compte tweeter, Mélenchon a fortement déploré la disparition du français sur les nouveaux billets. « Ceci est un billet algérien. La langue commune ne l’est plus. Tristesse. Macron Borne ont échoué en tout et pour tout ».

Cependant, contrairement à son avis sur le réseau social et aussi à ce que certains médias disent, le français n’a pas disparu des billets de banque après les tensions avec la France. D’ailleurs, cela fait plus de quarante ans maintenant que l’Algérie n’émet plus de monnaie avec le français mais plutôt l'arabe. Les séries de billets de 1964, 1970, 1980, 1990 et 2001 portaient encore au verso la mention « Banque centrale d’Algérie ».