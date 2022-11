Le Bloc Républicain (BR) est le premier parti politique qui a reçu ce vendredi 11 novembre 2022 au siège de la Commission électorale nationale autonome (Cena) son « récépissé définitif » pour prendre part le dimanche 08 janvier 2023 aux élections législatives. Le Récépissé définitif a été transmis officiellement par le président du Conseil national (CE), Sacca Lafia au parti du cheval cabré, ceci en application des dispositions de la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin.

La délivrance à titre définitif du présent récépissé de validation de candidatures aux élections des membres de l’Assemblée nationale de 2023 permettra aux responsables du parti Bloc Républicain de penser désormais à peaufiner leurs stratégies pour la conquête de beaucoup de sièges lors des prochaines élections législatives. Après la clôture des déclarations de candidatures le mercredi 02 novembre 2022 et conformément à l’article 41 du Code électoral, la Cena dispose de huit (08) jours pour étudier à fond les huit (08) dossiers reçus.

Après l’examen de ces 08 dossiers, l’organe en charge de l’organisation des élections a notifié le jeudi 10 novembre 2022 aux 08 partis politiques les observations relevées suite à l’étude au fond de leurs dossiers. En dehors du Bloc Républicain,six partis politiques à savoir l’Union progressiste Le renouveau (UP Le Renouveau), l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn), la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), le Mouvement populaire de libération (Mpl), Les démocrates (Ld) et le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) ont tous reçu des notifications de la Cena.

Les six formations politiques retenues provisoirement par la Commission électorale disposent donc de 72 heures ouvrables pour mettre à jour leurs dossiers. C’est la condition sine qua non qui s’imposent à elles, si elles espèrent être sur la ligne de départ de ces prochaines élections. Le parti Les Démocrates, à son niveau, est toujours à la recherche de trois (03) quitus fiscaux pour que son dossier soit au complet. Arrivera-t-il à avoir ces 3 quitus fiscaux ? Les prochains jours nous en diront un peu plus. Signalons que le parti La Nouvelle force nationale (NFN) a été disqualifié par la Cena pour avoir présenté des dossiers incomplets