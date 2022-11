Depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990, les différentes échéances électorales organisées dans notre pays, le Bénin, ont toujours été des moments de fêtes et de convivialité. Mais, malheureusement, cette ferveur a été émoussée lors des législatives de 2019 et des élections présidentielles de 2021, notamment dans le département des collines. Pour que les élections législatives du 08 janvier prochain ne soient une occasion de violences avant pendant et après dans le pays, le médiateur de la république Pascal ESSOU a initié un atelier de sensibilisation et d’échange avec les têtes couronnées, les chefs traditionnels et les notables des collines pour la paix avant, pendant et après les élections.

Cet atelier, qui a eu pour cadre la salle de réunion de la mairie de Savè, a réuni autour du médiateur de la république Pascal ESSOU, le préfet du département des Collines Saliou ODOUGOU, les Maires de Bantè, Dassa, Glazoué, Savalou et Savè, ainsi que les têtes couronnées de ces villages, chefs traditionnels et notables. Après les mots de bienvenue du Maire de Savè Denis Oba Chabi qui peut être assimilé comme une communication sur la paix, le préfet des collines Saliou ODOUGOU, dans son intervention a abordé dans le même sens que son prédécesseur et pour finir, a souligné les différentes actions menées et qui rassurent sur le retour de la paix entre les populations et les différentes couches sociales des 05 communes que compte son département et dont certaines sont impliquées dans ces violences électorales qui ont terni l'image de notre démocratie.

Le partenaire technique et financier qu'est la CEDEAO a, à travers la voix de son représentant résidant Amadou DIONGUE, souligné l'importance de la préservation de la paix dans le monde, et surtout lors des échéances électorales, avant, pendant et après avant de convier les participants à l’atelier sur la sensibilisation des couches composantes de leur population à la culture de la paix afin que des incidents regrettables ne se produisent pas et plus dans les pays. Pour Pascal ESSOU, c'est un devoir pour sa personne et pour l'institution qu'il incarne d'assurer et de préserver la Paix à tout prix dans le pays pour qu’on ne revive plus les évènements malheureux de 2019 et 2021.

Au terme de cet atelier, les participants ont lu une déclaration de paix baptisé "Déclaration de paix de Savè ». Déclaration dans laquelle ils ont fait la promesse que plus jamais le département des collines ne sera associé à des violences électorales et ont pris l'engagement d'œuvrer pour la Paix et l'unité des filles et fils du pays. Ils ont rappelé aux acteurs politiques leur rôle de l'activité politique qui doit consister à s'engager positivement, malgré la diversité d'opinions, au service de la république. Pour eux, le Bénin est un et indivisible. Ils ont invité la jeunesse pour plus de sagesse et de responsabilité.