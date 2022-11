Actuellement avec le Portugal au Qatar pour la Coupe du monde de football, l'avenir de CR7 suscite de nombreuses interrogations au sein de la planète football. Après son interview choc avec Piers Morgan dans laquelle il a tiré à boulets rouges sur son club, Manchester United, on avait compris que l'aventure mancunienne de Cristiano Ronaldo allait prendre fin. L’information n’a pas tardé à être rendue publique. Selon la presse anglaise, un contrat mirobolant attend l'attaquant portugais à Al Nassr. Cette saison est sans doute l'une des pires pour le quintuple ballon d'or qui a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil.

Le coach de Man U, Erik Ten Hag ne voyait plus l'ex-joueur du Real Madrid comme un atout majeur pour son effectif. Le technicien néerlandais prendra alors la décision de placer le portugais sur le banc. Cristiano Ronaldo a très mal vécu cette situation, lui qui avait l'habitude d'enchaîner les performances stratosphériques dans tous les clubs où il a évolué. Après la sortie médiatique de sa superstar, Manchester United a annoncé sa rupture de contrat avec effet immédiat.

Dès lors, les supputations vont bon train sur la prochaine destination de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du ballon rond. Des clubs comme Chelsea, Newcastle furent annoncés, mais l'une des pistes les plus chaudes mène en Arabie Saoudite où les dirigeants du club d'Al Nassr sont prêts à offrir un contrat exceptionnel au joueur de 37 ans. Selon CBS Sports, les discussions sont très bien avancées entre Al Nassr et les représentants de Cristiano Ronaldo. Un contrat de trois ans pour un montant total de 216 millions d'euros est évoqué. Il y a quelques mois, le ministre saoudien des Sports s'exprimait sur une possible arrivée de CR7 dans le championnat saoudien. Le ministre avait alors livré que tout est possible et qu'une venue du quintuple ballon d'or dans le championnat national va servir de vitrine et inciter de nombreux jeunes à pratiquer le football.