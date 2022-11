La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. Une base américaine dans le pays de Bachar el-Assad aurait été ciblée par des missiles qui ont créé des explosions. C'est le Commandement central américain (CENTCOM) qui a donné l'information dans la journée d'hier qui a été rapportée par plusieurs médias internationaux. Selon les médias, il n'y a pas de victimes à déplorer après ce que le CENTCOM a appelé "attaque". Une enquête diligentée sur les dégâts a permis de découvrir trois obus.

Une base américaine en Syrie a été la cible de missiles. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Les médias internationaux ont rapporté que des explosions ont été entendus près de la base américaine de la ville syrienne d'Al Shadadi dans le village vert. A la suite de l'incident, le CENTCOM a donné de la voix. "De telles attaques mettent en danger les forces de la coalition et les civils et sapent la stabilité et la sécurité durement acquises en Syrie et dans la région", a déclaré le porte-parole du CENTCOM, Joe Buccino, selon la lettre du commandement central américain.