Après avoir soupçonné à plusieurs reprises que son mari avait des aventures extraconjugales, une femme a décidé de passer à l'offensive et a pu avoir la confirmation de ses craintes. Et elle n’avait pas tort. Après avoir pris son mari les mains dans le sac, elle a décidé d'aider d'autres femmes à détecter les tricheurs. Forte de son expérience en 15 ans, la maman partage les signes qui révèlent qu’un homme triche.

Selon elle, le premier signe indicateur est que le mari se rend régulièrement à la salle de gymnase. Deuxièmement, il fait soudainement attention à ses sous-vêtements et renouvelle les plus anciens. Pour ce qui est en de son apparence, il en prend soin et change son look. Le plus fragrant est que ses habitudes téléphoniques changent aussi et il ne se sépare plus du tout de son téléphone. Puisqu’il partage désormais sa vie avec une autre femme, il ne ronfle plus comme avant ou ne ronfle plus du tout affirme-t-elle.

D'autres signes du mari infidèle

Quant aux autres signes de l’homme infidèle, la maman qui a fait des confidences à un média, a fait savoir qu’un mari qui voit une autre femme en dehors du foyer ne s’intéresse plus aux activités de groupe qu’il partageait en famille auparavant et multiplient plutôt les raisons professionnelles. De même, pour répondre aux appels téléphoniques, il prend des précautions afin que sa femme ne se doute de rien. Pour finir, la maman qui a partagé son expérience, a ajouté que le mari infidèle s’éloigne de plus en plus de sa femme et n’a plus aucun intérêt pour les moments intimes du couple comme c’était le cas avant.